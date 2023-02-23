Kadınlar Kupa Voley final programı belli oldu
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak maçlar sonunda galip gelen 4 takım "Dörtlü Finale" yükselecek.
Maç programı şu şekilde:
7 Mart Salı:
17.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
8 Mart Çarşamba:
14.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
17.00 VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta (Vakıfbank)
17.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)
Muhtemel eşleşmeler
Dörtlü Finalde ise muhtemel yarı final eşleşmeleri şu şekilde olacak:
VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta maçının galibi-Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Büyükşehir Belediyespor maçının galibi
Türk Hava Yolları-Kuzeyboru maçının galibi-Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit maçının galibi
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