Barcelona'da Lionel Messi sesleri yükselmeye devam ediyor. Arjantinli yıldızın İspanyol medyasındaki transfer söylemlerine son olarak Barcelona teknik direktörü Xavi'de katıldı.

Taraftarı heyecanlandıracak açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam "Messi ile sürekli temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi'ye Barcelona kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirten Xavi "Gelecekte ne yapacağı tamamen ona bağlı. Tarihin en iyi futbolcusuna burada her zaman yer var" dedi.

Messi'nin Barcelona geleceği hakkında geçtiğimiz günlerde bir gelişme daha yaşanmıştı.

Arjantinli yıldızın hem babası hem de menajeri Jorge Messi, kulüp başkanı Laporta ile bir araya geldi. İkilinin görüşmesinde Messi'nin eski takımına geri dönmesinin yakın olduğu belirtilmişti.

Arjantinli yıldız, kulübün mali problemleri nedeniyle 2021'de Barcelona'ya veda etmişti. Fransız ekibi Paris Saint Germain'e transfer olan Messi, 61 maçta 27 gol 28 asistlik performans sergiledi.