Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 20:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Jorge Jesus Attila Szalai'den vazgeçmiyor
Fenerbahçe'nin en istikrarlı ismi Attila Szalai. Başarılı defans oyuncusu bu sezon tüm kulvarlarda forma giydi.
Attila Szalai, Jorge Jesus'un değişilmezleri arasına girdi. Macar oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıktı.
25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin ligde oynadığı 21 maçın tamamında forma giydi. Macar stoper, bu maçların tamamında 90 dakika mücadele etti.
Szalai, ikili mücadelede yüzde 60 başarı oranı yakaladı. Attila Szalai, başarılı oyunu ile Avrupa devlerinin de dikkatini çekti.
Çeşitli kulüplerden gelen teklifler, Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda reddedildi. Szalai, Apollon Limassol kulübünden 2 Milyon Avro karşılığında transfer edilmişti.
Etiketler: Fenerbahçe Jorge Jesus
Son Haberler
- 20:41
- 20:41
- 20:41
- 20:37
- 20:35
Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta Şenol Güneş takımın temposundan memnun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz