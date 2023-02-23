Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala gelecek vadeden futbolculara yöneldi.

İlk olarak Zakharyan ve Konstantelias ile ilgilenen Galatasaray'ın seçenekleri arttı. Sparta Prag'dan Adam Karabec ve Dinamo Zagreb forması giyen Martin Baturina da sarı kırmızılı ekibin gündemine geldi.

19 yaşındaki Adam Karabec, Sparta Prag formasıyla çıktığı 100 maçta 8 kez fileleri sarsıp 7 gol pası verdi. Dinamo Zagreb formasıyla 51 karşılaşmada görev yapan Martin Baturina ise takımına 6 gol 10 asistlik katkı sağladı.

Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray orta saha transferi için aceleci olmayacak. Sarı kırmızılılar, gündemindeki futbolcularla anlaşamaması durumunda transfer yapmayacak.