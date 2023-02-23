TBF'den yapılan açıklamada, Adana Sertaş Spor Kulübünün 2022-2023 sezonuna devam edemeyeceğini federasyona resmi olarak bildirdiği belirtildi.

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesinde, Adana Sertaş Spor Kulübünün yapılan başvurusu kabul edilmiş ve sporcuları için 16 Mart 2023 tarihine kadar ek transfer yapabilme imkanı verilmiştir."