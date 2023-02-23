Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremleri Türkiye'nin kolay kolay unutamayacağını vurguladı.

Eroğlu, özellikle 11 ildeki insanların yaşadıkları dram ve travmatik ortamı izlerken bile kendilerini sorguladıklarına işaret etti.

"Teknik heyetimizle takımımızın yaşananlardan etkilenmemesi zor. Sonuçta insanız, duygularımız var, arkadaşlarımız, dostlarımız o bölgede. Ekip olarak ilk şoku atlattık ama etkileri sürüyor. Bunu oyuncuların yüzlerinden anlayabiliyoruz. Biz de tempomuzu yaşanan duygusal gidiş gelişlere göre hazırladık. Antrenman şekillerimizi değiştirdik, daha çok morale dayalı çalışmalar yaptık. Hepsiyle konuşuyoruz, artık yavaş yavaş konsantrasyonumuzu lige çevirdik. Depremzedeler yararına maçlar oynuyoruz, arkadaşlığı, takımdaşlığı pekiştiriyoruz. Genel anlamda bir sorunumuz gözükmüyor, ilk maçımıza kadar fiziksel ve mental olarak hazır duruma geliriz."

[Fotoğraf: AA / Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu]

Eroğlu, lige verilen arada fiziksel eksiği bulunan oyuncuları özel antrenmanlarla hazırladıklarını anlatarak, kalan 12 maçlık süreçte her oyuncuya ihtiyaçları olacağının altını çizdi.

"Herkes artık forma savaşında, antrenman temposu ve kalitesi çok yükseldi"

Eroğlu, devre arasında takıma takviye yaparken bazen büyük sıkıntılar yaşanabildiğine dikkat çekti.

"Bu nedenle takımın yapısına uygun, karakterli oyuncuların seçimi önemlidir. Başkanımız Yüksel Yıldırım ve icra kurulumuzun çaba ve çalışmalarıyla eksiklerimizin giderilmesi anlamında çok verimli takviyeler yaptık. Alternatifli, hedefi olan ve başarıyı çok isteyen bir takım haline geldik. Antrenmanda rekabet üst düzeye çıktı. Herkes artık forma savaşında, antrenman temposu ve kalitesi çok yükseldi. Amacımız bunu sahaya yansıtmak. Aramıza yeni katılan oyuncular hemen hemen uyum sorunu yaşamadı. Taktiksel anlamda da maç gününe kadar uyum sorunumuz olmayacaktır. Mart ayında birbirinden önemli 7 maç yapacağız. Startı Çaykur Rizespor ile vereceğiz. Rakiplere her zaman saygımız var ama iç sahada kayıp yaşamak istemiyoruz. Oyun gücümüzü geçmiş maçlarda herkes gördü. Lige verilen aranın ardından 3 puan almak, yola lider olarak devam etmek çok değerli. Biz inançlıyız. Şehir olarak da kenetlenirsek, ülkede bambaşka bir futbol kültürü yaratacağımıza inanıyoruz."