Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, 2-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek organizasyon, tamamen yenilenen Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAF Başkanı Fatih Çintimar, bugüne dek toplam 8 madalya kazanılan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda tarihin en iyi sonucunu almak için mücadele vereceklerini belirtip, İstanbul'daki organizasyonda tüm atletlerin büyük bir motivasyonla yarışacaklarını kaydetti.

Ay-yıldızlı ekibin şampiyona kadrosu şöyle:

Erkekler

60 metre: Emre Zafer Barnes, Kayhan Özer, Ertan Özkan.

60 metre engelli: Mikdat Sevler.

Yüksek atlama: Enes Talha Şenses.

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma.

Üç adım atlama: Batuhan Çakır.

Gülle atma: Alperen Karahan.

4x400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Yasmani Copello, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, İsmail Nezir.

Kadınlar

800 metre: Tuğba Toptaş.

1500 metre: Şilan Ayyıldız.

3000 metre: Yasemin Can, Emine Hatun Mechaal.

Sırıkla atlama: Buse Arıkazan.

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz.