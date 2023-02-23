2022 FIFA En İyiler Ödülleri'ne sayılı günler kaldı. Ödüllere aday gösterilen erkek ve kadın futbolcuların sayısı üçe düşürülmüştü.

Erkeklerde ödülü kimin alacağı merak konusu. Dev ödül töreninde Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Karim Benzema kıyasıya mücadele edecek.

7 kez Ballon D'or ödülüne layık görülen Lionel Messi, 2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin en güçlü adaylarından biri. Arjantinli yıldız, ülkesinin 36 yıllık Dünya Kupası hasretinin sona ermesinde önemli rol oynamıştı.

Öte yandan, futbolu ile göz dolduran genç yıldız Kylian Mbappe törenin bir diğer dikkat çeken ismi.

Dünya Kupası finallerinde en çok gol atan oyuncu olan Fransız yetenek, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda altın ayakkabı ödülü kazanmıştı.

Son Ballon D'or ödülünün sahibi Karim Benzema ise yılın merakla beklenen ödülünü alabilecek mi? Yıldız isim, son dünya kupasını sakatlığı nedeni ile kaçırmıştı.

Kadınlarda Mead, Putellas ve Morgan en iyi olmak için yarışıyor

Kadınlar da ise en iyi üç isim, Arsenal'dan Beth Mead, Barcelona'dan Alexia Putellas ve San Diego Wave'den Alex Morgan.

Temmuz ayından itibaren sakatlığı ile ön planda olan İspanyol Orta Saha Oyuncusu Putellas, üst üste ikinci kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmak istiyor.

Putellas ile aynı sakatlığı geçiren Mead ise İngiltere'yi Euro 2022 şampiyonluğuna taşıyan en önemli isimlerden biri....

San Diego Wave'de forma giyen Alex Morgan ise 2019 yılında yine finalist olmuştu. En iyi erkek kaleci finalistleri arasında Emiliano Martinez, Yassine Bounou ve Thibaut Courtois yer alıyor.

Ödül töreninde en iyi erkek antrenör, en iyi kadın antrenör ve en iyi kadın kaleci gibi kategoriler de bulunuyor.

Ödüllerin sahibi, aralarında teknik direktörler, futbolcular ve gazetecilerin yer aldığı jürinin vereceği oylar ile belirlenecek. Ödül Töreni 27 Şubat'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.