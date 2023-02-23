Spor Toto Süper Lig'de mücadele yeniden başlıyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ara verilen lige, hafta sonunda oynanacak erteleme maçlarıyla devam edilecek.

Fenerbahçe ile Arabam.com Konyaspor, 23. haftada karşı karşıya gelecekti.

6 Şubat Pazartesi günü oynanacak müsabaka, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ertelendi. Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor mücadelesine, cumartesi akşamı saat 19.00'da Ülker Stadı ev sahipliği yapacak.

Aynı saatte 23. haftanın ertelenen diğer maçında Bitexen Giresunspor ile Yukatel Kayserispor karşılaşacak.

Ligde pazar günü de iki maç oynanacak. Saat 16.00'da HangiKredi Ümraniyespor, Adana Demirspor'u konuk edecek.

Bu mücadele, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacaktı. Pazar günü saat 19.00'da ise Beşiktaş ile Fraport Tav Antalyaspor, Vodafone Park'ta 3 puan mücadelesi verecek.

İki takım, ligin 14. haftasında karşı karşıya gelecekti. 13 Kasım'daki müsabaka, o gün Taksim'de yaşanan terör saldırısı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş - Fraport Tav Antalyaspor maçı için 14 Şubat tarihini uygun görmüştü.

Ancak yaşanan deprem felaketi, karşılaşmanın bir kez daha ertelenmesine neden oldu. İki kez ertelenen müsabaka, pazar günü oynanacak.