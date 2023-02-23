Beşiktaş, Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını Pazar günü oynayacak.

Oyuncularıyla yakıdan ilgilenen teknik direktör Şenol Güneş, antrenman verilerine göre çalışma programını ayarlıyor. Teknik heyet, son resmi maçını 4 Şubat'ta oynayan takımı fiziksel olarak yukarı çıkarmayı hedefliyor.

Şenol Güneş ve ekibi, hem idmanlarda hem de HangiKredi Ümraniyespor ve Eyüpspor ile oynanan hazırlık maçlarındaki koşu mesafelerini inceledi.

Gelen verilere göre oyunculara bireysel programlar hazırlayan teknik heyet, tüm oyuncuları fiziksel ve mental olarak yukarıya çekmeye çalışıyor.

Öte yandan uzun süren sakatlığı sonrası sahalara dönen Rachid Ghezzal da antrenman performansıyla göz dolduruyor. Cezayirli futbolcu, isteği ve temposuyla teknik heyetin beğenisini kazandı.

Bundan sonraki süreçte Beşiktaş’ın hücumdaki en büyük gücü olması beklenen Ghezzal, fiziksel olarak da takımı yakalamış durumda.