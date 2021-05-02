Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 18:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da şampiyon Inter oldu
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, 2020-2021 sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu. Mavi-siyahlılar, 11 yıl aradan sonra ligde mutlu sona ulaşırken tarihinde 19. şampiyonluğunu kazandı.
Serie A’nın 34. haftasındaki maçında dün Crotone'yi deplasmanda 2-0 yenerek puanını 82 yapan Inter, bugün en yakın takipçisi Atalanta'nın Sassuolo ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla ligin bitimine 4 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi.
Bu sonuçla, Inter 11 yıl aradan sonra ligde mutlu sona ulaşırken, tarihinde 19. şampiyonluğunu kazandı.
Inter'in bu şampiyonluğu ile Serie A'da son 9 sezondur şampiyonluğa ambargo koyan Juventus'un serisi bitmiş oldu.
İtalya Serie A'da Juventus'un 36, Inter'in 19, Milan'ın 18 şampiyonluğu bulunuyor.
S I A M O N O I. S I A M O N O I.— Inter (@Inter) May 2, 2021
I C A M P I O N I D E L L’ I T A L I A S I A M O N O I. #IMScudetto #IMInter #ForzaInter pic.twitter.com/Y64V27gUKf
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