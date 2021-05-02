Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 17:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hollanda'da şampiyon Ajax
[Fotoğraf: DHA]
Hollanda Eredivisie'de Ajax, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Hollanda Eredivisie'nin 31. haftasında Ajax, sahasında Emmen ile karşılaştı.
Ev sahibi ekip, 10. dakikada Jurrien Maduro'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Ajax, 61. dakikada Sebastien Haller'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Bu golün 5 dakika sonrasında ev sahibi ekip, Devyne Rensch'in golüyle farkı 3'e çıkardı. 3-0.
74. dakikada Davy Klaassen'den bulduğu golle Ajax skoru 4-0'a getirdi ve mücadele bu skorla sonuçlandı.
Bu sonuçla puanını 79'a yükselten Ajax, maç fazlasıyla 2. sıradaki PSV Eindhoven ile puan farkını 15'e çıkardı ve tarihinde 35. kez şampiyon oldu.
#XXXVoorJullie pic.twitter.com/kxnGOqaEQc— AFC Ajax (@AFCAjax) May 2, 2021
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