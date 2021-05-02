Hollanda Eredivisie'nin 31. haftasında Ajax, sahasında Emmen ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip, 10. dakikada Jurrien Maduro'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Ajax, 61. dakikada Sebastien Haller'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Bu golün 5 dakika sonrasında ev sahibi ekip, Devyne Rensch'in golüyle farkı 3'e çıkardı. 3-0.

74. dakikada Davy Klaassen'den bulduğu golle Ajax skoru 4-0'a getirdi ve mücadele bu skorla sonuçlandı.

Bu sonuçla puanını 79'a yükselten Ajax, maç fazlasıyla 2. sıradaki PSV Eindhoven ile puan farkını 15'e çıkardı ve tarihinde 35. kez şampiyon oldu.



