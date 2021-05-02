Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda genç kadınlar bireysel finalinde Elif Çolak, 52.385 puanla Avrupa üçüncüsü oldu.

Elif Çolak'ten bir ilk daha!



Milli cimnastikçimiz, Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda gençler bireysel finalinde 52.385 puanla trampolinde Avrupa Şampiyonası tarihimizde ülkemize ilk bireysel madalyayı kazandırdı.



Tebrikler Elif! pic.twitter.com/Qp0F8qYg5y — TRT SPOR2 (@trtspor2) May 2, 2021

Elif, bireysel kategoride yarıştığı trampolinde Avrupa Şampiyonası seviyesinde Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi. Organizasyonda Rus cimnastikçi Anzhela Bladtceva 55.550 puanla altın ve Mariia Mikhailova 54.085 puanla gümüş madalya elde etti.

Ayrıca, Türk cimnastik tarihinde ilk kez büyükler senkronize finalinde mücadele eden Gürkan Mutlu ve Hüseyin Yontucu ise 24.260 puanla şampiyonada Avrupa yedincisi oldu.