Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 18:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporculara tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gençler senkronize finalinde ikinci olarak, trampolinde Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran Elif Çolak ve Sıla Karakuş'u tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
"Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize tarihimizin ilk madalyalarını kazandıran milli sporcularımız Elif Çolak ve Sıla Karakuş'u kutluyorum. Harikasınız kızlar."
Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda ülkemize tarihimizin ilk madalyalarını kazandıran milli sporcularımız Elif Çolak ve Sıla Karakuş’u kutluyorum. Harikasınız kızlar! pic.twitter.com/Lv5baboi3n— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 2, 2021
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