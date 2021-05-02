Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

7 Mayıs Cuma:

16.00 Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)

20.30 Beypiliç Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

9 Mayıs Pazar:

18.00 Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)

18.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.00 Ankaraspor-İstanbulspor (Osmanlı)

20.30 Menemenspor-Adana Demirspor (Menemen İlçe)

20.30 Adanaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)

20.30 Tuzlaspor-GZT Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)