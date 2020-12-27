Başakşehir'in gollerin 27. dakikada Nacer Chadli ile 90+2. dakikada Edin Visca kaydetti.

Kasımpaşa'nın gollerini 36. dakikada Yusuf Erdoğan, 84. dakikada Armin Hodzic ağlarla buluşturdu.

Kasımpaşa'da Aytaç Kara 43. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu beraberliğin ardından Başakşehir haftayı 16 puanla kapattı. Kasımpaşa ise 19 puana yükseldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada, Anıl kafa ile topu altı pas önündeki Hajradinovic'e indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi.

GOL - 27. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Aleksic'ten aldığı pasla sol kanattan hızla ceza sahasına giren Visca'nın yerden paralel gönderdiği topa Chadli ayak koydu ve meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0.

GOL - 36. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in ara pasıyla Medipol Başakşehir savunmasının arkasına sarkan Anıl, kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Anıl, uygun pozisyondaki Yusuf'a pasını attı, Yusuf da boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 1-1.

[Fotoğraf: İHA]

KIRMIZI KART - 42. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. 15. dakikada sarı kart gören Aytaç Kara, 42. dakikada Mahmut'a yapığı faul sonrasında önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

45+5. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Giuliano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Aleksic göğsüyle topu yumuşattı ve röveşatasını yaptı. Meşin yuvarlak yan direkten döndü, boşta kalan topa Visca sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 90+2. dakikada Gulbrandsen'in ceza sahası içinden sert şutu kaleciden döndü. Devamında topu tamamlayan Edin Visca etkili şutunda kaleciyi mağlup etti. 2-2

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 63 Kerim Frei), Skrtel (Dk. 52 Mehmet Topal), Epureanu (Dk. 73 Deniz Türüç), Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Enzo Crivelli), Aleksic, Visca, Giuliano (Dk. 63 Berkay Özcan), Chadli, Gulbrandsen.

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Hadadi, Tırpan, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 68 Fode Koita), Hajradinovic, Anıl Koç (Dk. 59 Kevin Varga), Hodzic (Dk. 90+3 Ahmet Oğuz).

Goller: Dk. 27 Chadli, Dk. 90+2 Visva (Medipol Başakşehir), Dk. 36 Yusuf Erdoğan, Dk. 84 Armin Hodzic (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 42 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 57 Rafael (Medipol Başakşehir), Dk. 87 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 90+4 Mickael Tirpan (Kasımpaşa)