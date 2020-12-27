Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta sakatlanarak oyundan alınan Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu.
2-2 biten mücadelenin 49. dakikasında sakatlanan Başakşehirli Skrtel, 52. dakikada sedyeyle oyun alanını terketmişti.
Yapılan ilk kontrollerin ardından Slovak oyuncunun sol ayak aşil tendonunun koptuğu anlaşıldı. Bugünü evinde geçirecek olan Skrtel'in yarın sabah ameliyat olacak.
Etiketler: Medipol Başakşehir Süper Lig
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