Aralarında eski futbolcu ve teknik direktörlerin de olduğu 23 kişilik jüri ile dünya çapında taraftar oylarıyla belirlenen 2020 Küresel Futbol Ödülleri, Dubai'de gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, Lionel Messi, Muhammed Salah ve Ronaldinho'yu geçerek "yüzyılın futbolcusu" ödülünü kazandı.

"Daha uzun yıllar futbol oynamaya hazırım"

Ronaldo, aldığı ödül ile ilgili konuştu.

''Bu ödül bana ekstra motivasyon veriyor, beni gururlandırıyor. Kendimi çok formda hissediyorum ve daha uzun yıllar futbol oynamaya hazırım.''

Cristiano Ronaldo presented with the ⁣PLAYER OF THE CENTURY⁣ 2001-2020 Globe Soccer Award, by HH Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum — Chairman of Dubai Sports Council pic.twitter.com/6gvg0dge8D — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

35 yaşındaki Ronaldo kariyerine 5 Ballon D'or, 3 UEFA Yılın Futbolcusu Ödülü, 5 Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig, 2 Serie A ve 2 La Liga şampiyonluğu sığdırdı. Tecrübeli futbolcu aynı zamanda Portekiz ile Avrupa Şampiyonu oldu.

Yüzyıllın rakımı Real Madrid, yüzyılın teknik direktör Guardiola

Organizasyonda, İspanya'nın Real Madrid kulübü, "yüzyılın takımı", Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola "yüzyılın teknik direktörü" ödülüne layık görüldü.

"Yılın takımı" ödülü Bayern Münih'e verilirken, Alman ekibinin golcüsü Robert Lewandowski "yılın futbolcusu", antrenörü Hans-Dieter Flick ise "yılın teknik direktörü" seçildi.

Törende, eski İspanyol kaleci Iker Casillas ve Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'ye "kariyer ödülü" takdim edildi.



