Aralarında eski futbolcu ve teknik direktörlerin de olduğu 23 kişilik jüri ile dünya çapında taraftar oylarıyla belirlenen 2020 Küresel Futbol Ödülleri, Dubai'de gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, Lionel Messi, Muhammed Salah ve Ronaldinho'yu geçerek "yüzyılın futbolcusu" ödülünü kazandı.

"Daha uzun yıllar futbol oynamaya hazırım"

Ronaldo, aldığı ödül ile ilgili konuştu.

''Bu ödül bana ekstra motivasyon veriyor, beni gururlandırıyor. Kendimi çok formda hissediyorum ve daha uzun yıllar futbol oynamaya hazırım.''

Cristiano Ronaldo presented with the ⁣PLAYER OF THE CENTURY⁣ 2001-2020 Globe Soccer Award, by HH Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum — Chairman of Dubai Sports Council pic.twitter.com/6gvg0dge8D