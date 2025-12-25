Puslu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.12.2025 10:17

Brent petrol, Noel tatili nedeniyle 61,81 dolarda sabit kaldı

Brent petrolün varil fiyatı, Noel tatili nedeniyle 61,81 dolarda sabit kaldı.

Brent petrol, Noel tatili nedeniyle 61,81 dolarda sabit kaldı
[Fotograf: Reuters]

Dün 62,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,81 dolardan tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 58,30 dolardan kapandı.

Petrol fiyatları, Noel tatili dolayısıyla birçok büyük piyasada işlemlerin durması ve küresel piyasalarda işlem hacminin düşük kalmasıyla son kapanış seviyelerinde yatay seyretti.

Fiyatlar dün, ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin yol açtığı arz endişeleri ile ABD'den gelen güçlü ekonomik büyüme verilerinin etkisiyle yukarı yönlü ivme kazanmıştı.

ETİKETLER
Brent Petrol Petrol
Sıradaki Haber
Aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçiş süresi uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar devam ediyor
11:01
Yargıtay: İş yerindeki zorlayıcı sebepten işten çıkarmada da ihbar tazminatı ödenmeli
11:00
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
10:54
İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde İHA saldırısı düzenledi
10:51
DMM: Hatay'da enkaz alanlarının gizlendiği iddiası manipülasyon içeriyor
10:54
Emine Erdoğan'dan Regaip Gecesi mesajı
Adana'daki lagünlerin pembe sakinleri
Adana'daki lagünlerin pembe sakinleri
FOTO FOKUS
TRT ekibi, Şifa Hastanesi'ndeki son durumu aktardı
TRT ekibi, Şifa Hastanesi'ndeki son durumu aktardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ