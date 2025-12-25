Puslu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.12.2025 10:19

Güven endeksi aralıkta hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde arttı

Güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla inşaat sektöründe yüzde 0,5 azalırken, hizmet sektöründe yüzde 0,4 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 artış gösterdi.

Güven endeksi aralıkta hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aralıkta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,4 artarak 112,3, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 artışla 115,4 ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 azalışla 84,5 değerini aldı.

Hizmet sektöründe aralıkta geçen aya kıyasla, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,6, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,8 azalırken, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 3,7 artış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,4, mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,5 yükselirken, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,1 geriledi.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,9 artarken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,5 azaldı.

ETİKETLER
Tüketici Güven Endeksi Ekonomik Düzenlemeler Ekonomik Büyüme
Sıradaki Haber
Brent petrol, Noel tatili nedeniyle 61,81 dolarda sabit kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar devam ediyor
11:01
Yargıtay: İş yerindeki zorlayıcı sebepten işten çıkarmada da ihbar tazminatı ödenmeli
11:00
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
10:54
İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde İHA saldırısı düzenledi
10:51
DMM: Hatay'da enkaz alanlarının gizlendiği iddiası manipülasyon içeriyor
10:54
Emine Erdoğan'dan Regaip Gecesi mesajı
Adana'daki lagünlerin pembe sakinleri
Adana'daki lagünlerin pembe sakinleri
FOTO FOKUS
TRT ekibi, Şifa Hastanesi'ndeki son durumu aktardı
TRT ekibi, Şifa Hastanesi'ndeki son durumu aktardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ