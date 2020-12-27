Denizli Atatürk Stadı'nda Ankaragücü'nün ağırlayan Yalçın Koşukavak yönetimindeki Denizlispor ligde iki hafta sonra kaybetti.

Yukatel Denizlispor'un tek golünü 80. dakikada Recep Niyaz attı.

Başkent temsilerinde Ankaragücü de ligde iki hafta sonra üç puanı hanesine yazdırdı.

Ankaragücü'nün gollerini 21. dakikada Atakan Rıdvan Çankaya, 45. dakikada Lukasik kaydetti.

MKE Ankaragücü aldığı bu galibiyetle puanını 12 yaptı. Denizlispor ise 12 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

19. dakikada MKE Ankaragücü'nden Kitsiou'nun ceza sahasından çektiği şutta top üstten auta gitti.

GOL - 21. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Atakan Rıdvan Çankaya, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1.

GOL - 45. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Kitsiou'nun pasında topla buluşan Lukasik, takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2.

Müsabakanın ilk yarısını MKE Ankaragücü 2-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, Candaş Elbil

Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Varela, Özer Özdemir, Aissati, Rodallega

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Pinto, Lobjanidze, Lukasik, Voca, Endri Çekiçi, Paintsil, Bolingi

Goller: Dk. 21 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 45 Lukasik (MKE Ankaragücü), Dk. 80 Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Dk. 37 Rodallega (Yukatel Denizlispor)