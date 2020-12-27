Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 14:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı
Fenerbahçe’de artan vakalar sebebiyle koronavirüs önlemleri en yüksek seviyeye çıkarıldı.
Sarı lacivertlilerde antrenman öncesinde bulaş zincirini tespit etmek adına Covid-19 testleri yapılmaya devam edildi.
Testleri pozitif çıkan 4 futbolcunun Süper Lig'in 16. haftasında forma giyip giymeyeceği henüz netleşmedi.
Hafta içinde izole kalacak isimlerin testleri negatif çıkana kadar 10 gün boyunca karantinada kalacaklar.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giderek takıma moral verdi.
Etiketler: Fenerbahçe Koronavirüs
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