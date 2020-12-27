Kalyon Stadı'nda konuk ettiği Alanyaspor'u 3 golle geçen Gaziantap FK ligde üst üste dördüncü galibiyeti aldı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün gollerini 9. dakikada Dicko, 30. dakikada Muhammet Demir, 60. dakikada Alexandru Maxim kaydetti.

Aytemiz Alanyaspor'un golünü 26. dakikada Davidson attı.

Yenilmezlik serisini de 13 maça çıkartan Gaziantep FK puanını 27'ye yükseltti.

Galibiyet hasretini 3 maça çıkartan ve liderlikten olan Aytemiz Alanyaspor ise 27 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 9. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Kaptığı topla süratli bir şekilde rakiplerinden kurutularak ceza sahasına kadar giren Dicko'nun çektiği sert şutta top kaleci Marafona'nın ayaklarının altından geçerek filelerle buluştu. 1-0

12. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahasının sağından gönderdiği ortaya Berkan İsmaik Kutlu'nun zayıf şekilde yaptığı vuruşta top Babacar'ın önünde kaldı. Babacar'ın şutunda top dışarı gitti.

16. dakikada Davidson'un sol kanattan gönderdiği ortaya Babacar'ın yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.

GOL - 26. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Soldan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasını giren Davidson, önünü buşaltıp şutunu çekti, savunmadan seken ve yan direğe de çarpan top ağlara gitti. 1-1

GOL - 30. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Dicko'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte bulunan Mirallas, kafayla topu kale önündeki Muhammet Demir'in önüne indirdi. Boş durumdaki Muhammet Demir'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.

45+1. dakikada Mirallas'ın orta alandan müsait durumdaki Muhammet Demir'e ara pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Muhammet Demir'in gönderdiği pasa kimse dokunamadan top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Dicko'nun yerden gönderdiği ortaya Muhammet Demir'in kale önünden yaptığı vuruşta top kaleci Marafona'nın müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.

GOL - 60. dakikada ev sahibi yine hızlı geldi. Sağ kanattaki Mirallas en soldaki Maxim'i gördü. Tecrübeli oyuncu ceza alanına girer girmez düzgün bir vuruşla Marafona'yı avlamayı başardı. 3-1

[Fotoğraf: DepoPhotos]

69. dakikada kaleci Güray Vural'ın sol kanata gönderdiği uzun pas Tayfur Bingöl kafasından sekerek Maxim'in önünde kaldı. Maxim, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top Caulker'e çarparak kornere çıktı.

73. dakikada Tzavellas'ın sağdan kullandığı kornerde Caulker'in yaptığı vuruşta top kaleci Günay Güvenç'in müdahalesiyle üst direğe de çaparak oyun alanına geri döndü. Caulker'in ikinci kez yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak tekrar direkten döndü.

Maçın son anlarında darbe sonucu saha kenarına gelen Furkan Soyalp, kontrol için ambulansa götürüldü.

Karşılaşmayı Gaziantep FK 3-1 kazandı.

Stat: Kalyon

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Erdinç Sezertam

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Güray Vural, Maxim (Dk. 74 Zvonimir Kozulj), Mirallas (Dk. 89 Furkan Soyalp), Vetrih (Dk. 80 Jefferson), Dicko (Dk. 74 Kenan Özer), Muhammet Demir (Dk. 80 Andre).

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Tzavellas, Caulker, Moubandje (Dk. 63 Adam Bareiro), Siopis (Dk. 46 Efkan Bekiroğlu), Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Salih Uçan (Dk. 63 Umut Güneş), Babacar (Dk. 23 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 9 Dicko, Dk. 30 Muhammet Demir, Dk. 60 Alexandru Maxim (Gaziantep FK), Dk. 26 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 36 Salih Uçan, Dk. 53 Georgios Tzavellas, Dk. 71 Umut Güneş, Dk. 89 Steven Caulker (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 53 Jean Armel Kana-Biyik, Dk. 69 Kevin Mirallas, Dk. 70 Alexandru Maxim, Dk. 79 Amedej Vetrih, Dk. 88 Andre (Gaziantep FK)