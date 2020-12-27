Erzurumspor Malatya'dan 3 puanla döndü
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Konuk Erzurumspor'un gollerini 44. dakikada Ricardo Gomes, 67. dakikada Mitchell Donald, 71. dakikada Gabriel Obertan ağlarla buluşturdu.
Yeni teknik direktörü Mesut Bakkal ile çıktığı ilk maçını kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ligdeki kötü gidişata son verdi.
Ligde 11 maç sonra üç puan hasretini sonlandıran mavi beyazlı ekip haftayı 12 puanla 20 sırada kapattı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
6. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından pasıyla buluşan Ndayishimiye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan auta çıktı.
28. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı serbest vuruşta, kaleci Kayacan Erdoğan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.
34. dakikada Novikovas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kurtardı.
GOL - 44. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Emrah Başsan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'in dokunamadığı topu, iyi yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
48. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ertaç Özbir topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
GOL - 62. dakikada Yeni Malatyaspor eşitliği yakaladı. Karim Hafez'in sol çizgi üzerinden attığı pasla ceza sahası dışında topla bulunan Acquah'ın yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1.
GOL - 67. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Emrah Başsan'ın sağdan savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Donald'ın yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu. 2-1.
GOL - 71. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Novikovas'ın pasıyla topla buluşan Obertan, düzgün bir vuruşta topu filelere gönderdi. 1-3.
90+2. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan attığı pasla topla buluşan Semih Kaya, kafayla meşin yuvarlağı Tetteh'e indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top kaleci Batuhan Ünsal'ın sağından auta çıktı.
Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake (72. Fofana), Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Ndayishimiye, Acquah (Dk. 72 Zeki Yavru), Tetteh, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut Bulut (Dk. 72 Olcay Şahan)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan (Dk. 33 Batuhan Ünsal), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 68 Mehmet Murat Uçar), Hasan Hatipoğlu, Teikeu, Schwechlen, Osman Çelik, Donald, Emrah Başsan (Dk. 79. Hamroun), Obertan (Dk. 79 Petrus Boumal), Novikovas, Ricardo Gomes (Dk. 79 Rashad Muhammed)
Goller: Dk. 44 Ricardo Gomes, Dk. 67 Donald, Dk. 71 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 62 Acquah (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Acquah, Dk. 46 Hadebe, Dk. 73 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Dk. 36 Hasan Hatipoğlu, Dk. 45+2 Obertan, Dk. 63 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 74 Emrah Başsan, Dk. 83 Petrus Boumal, Dk. 87 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
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