Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Atatürk Koşusu, koronavirüs tedbirleri kapsamında sembolik olarak düzenlendi.

10 erkek ve 10 kadın sporcunun katıldığı koşu Dikmen Keklikpınarı'ndan başladı ve Ankara Tren Garı'nda sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

10,8 kilometrelik parkur boyunca sporcular Türk bayrağı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı taşıdı.

Sembolik olması dolayısıyla kazananın olmadığı koşu, katılan atletlerin aynı anda finiş çizgisini geçmesiyle sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

Tarihi sembolik koşuya katılan sporcular

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla sembolik olarak düzenlenen koşuya katılan atletler şöyle: Beyza Canpolat, Aygül Baydaş, Arzugül Koca, Hatice İşler, Ayşe Ülger, Tuğba Sarı, Yasemin Karasu Dönmez, Buse Uluyol, Semanur Kanat, Münevver Sena Duran, Saffet Elkatmış, Ferhat Bozkurt, Murat Yalçınkaya, Mehmet Körpe, Baran Ergüven, Mustafa İncesu, Sinan Koşay, Eser Kurt, Hakan Tazegül, Nuri Kömür.

[Fotoğraf: DHA]

Koşu sonunda katılan atletlere ödüllerini Kara Kuvvetleri Öğretmen Albay Serkan Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Halil Akkaş takdim etti.

Büyük Atatürk Koşucu

İlk koşu 27 Aralık 1936 tarihinde yapıldı ve yarışmaya 12 atlet katıldı. Koşu, ilk organizasyonun yapıldığı 1936 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: DHA]

İlk yarışı Galip Darılmaz önde tamamladı. Erkeklerde Şükrü Saban ve Mehmet Yurdadön koşuyu sekizer kez kazanma başarısı gösterirken, kadınlarda Lale Öztürk 4 kez ipi göğüsleyen ilk isim oldu.