Halk koşusuna katılmak isteyen vatandaşlar, sabah erken saatlerde D-100 kara yolu Altunizade Köprüsü'nün altında toplandı.

Organizasyon kapsamında 8 kilometrelik halk koşusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun startıyla başladı.

[Fotoğraf: AA]

Koşuya bazı aileler çocuklarıyla bazıları ise evcil hayvanlarıyla katıldı. Kimi vatandaşlar koşmak yerine yürümeyi tercih ederken bazı vatandaşlar da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde hatıra fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Bazı grupların kadına yönelik şiddete, doğayı korumaya ve kansere dikkat çekmek için yürüdüğü halk koşusu, renkli görüntülere sahne oldu.

[Fotoğraf: AA]

60 yıllık evli çift köprüde yürüdü

Koşuya katılan 60 yıllık evli Ali ve Fikret Öğünç çifti, hemen hemen her yıl maratona katıldıklarını söyledi.

80 yaşındaki Ali Öğünç, daha önce yarı maratona koşucu olarak katıldığını ancak şimdi yaşı itibariyle köprüden sadece yürüyerek geçebildiğini belirtti.

Fikret Öğünç ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ilk olarak 1974'te geçtiklerini belirtti.

"Köprünün yapıldığı günleri özledik. O günlerde Asya ve Avrupa arasında yürümek çok hoşumuza gidiyordu. Sonra kapandı. Biz de maratonlarda yürüme fırsatı buluyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Kansere dikkat çekmek için köprüde örgü ördü

Eskişehir'de yaklaşık 500 kadına yıl boyunca örgü eğitimi veren eğitmen Sema Doyran Atak, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yaklaşık 50 kadınla örgü ördü.

Hayalinin hep bu olduğunu söyleyen Atak, meme kanserine farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Turistler de yoğun ilgi gösterdi

Koşuya turistler de yoğun ilgi gösterdi. Kimi turistler ellerinde Türk bayraklarıyla koştu.

Meksikalı Bogdan Dorantes de koşuya ikinci kez katıldığını, ilkinde kadın sporculara destek amacıyla koşuda yer aldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul'da öğrenci olduğunu ve koşudan büyük bir heyecan duyduğunu belirten Dorantes, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün manzarasını çok beğendiğini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Dorantes'in öğrenci arkadaşları Barbara Tytonik, Meriem Benmouna ve Chhun Sophea da maratonun yapılacağını duyunca birlikte katılmaya karar verdiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Göç idaresi de koşuda yer aldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı da göç ve göçmenlere ilişkin kamuoyunda farkındalığın oluşturulması, Türkiye'de yaşayan farklı yasal statülerdeki yabancılar ile toplum arasında sosyal uyumun güçlendirilmesi için "Türkiye Göçü Yönetiyor" sloganıyla koşuya katılım sağladı.

[Fotoğraf: AA]

Farklı uyruklardan 152 kişi, Göç İdaresi Başkanlığı ile İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Mersin, Ordu, Sakarya ve Yalova'daki göç idaresi müdürlükleri ve "Kırlangıç Gönüllüleri"nden oluşan yaklaşık 230 kişi, koşuda yer aldı.

Allianz Türkiye takımı 7. kez koştu

Allianz Türkiye Kurumsal Koşu Takımı, Allianz Türkiye çalışanları ve acentelerinin yanı sıra Allianz Trade ve Allianz Partners çalışanlarından da oluşan 150 kişilik ekiple halk koşusuna katıldı.

Allianz Türkiye Koşu Takımı 7. kez katıldığı maratonda, Koruncuk Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve TEMA'ya "iyilik" amacıyla koştu.

Yürüttükleri bireysel kampanyalarla binden fazla bağışçıdan yaklaşık 250 bin lira toplayan Allianz Türkiye, "İyilik Peşinde Koş" platformu üzerinden 21 Kasım'a kadar devam edecek kampanya ile yarattığı sosyal etkiyi artırmayı hedefliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmenin keyfini yaşayan vatandaşlar, Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı üzerinden Beşiktaş'a inerek, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde koşuyu tamamladı.

Kale Gönüllüleri Serebral Palsili çocuklar için koştu

Kale Gönüllüleri, İstanbul Maratonu'nda, Serebral Palsili çocukların ve ailelerinin hayata umutla bağlanması için koştu.

Kale Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kale Gönüllüleri, Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı ile Serebral Palsili çocuklar için maratona katıldı.

Gönüllüler, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ile yapılan iş birliği çerçevesinde "İyilik Peşinde Koş" platformundan toplanan bağışlarla engelli olma riski taşıyan 72 bebeğin Erken Müdahale Programı'na alınmasını sağladı ve ailelerinin hayallerine güç verdi.

Daha iyi bir gelecek hedefiyle koşan Kale Gönüllüleri, bu yıl 545 bağışçıyı bir araya getirerek şu ana kadar en çok bağış toplayan ilk 15 kurum arasına girdi.

Kale Grubu İç İletişim Müdürü ve Kale Gönüllüsü Deniz Kaçaroğlu Türker, dünya üzerinde yaşanan tüm sorunların ve eşitsizliklerin herkes tarafından hissedildiği bu dönemde, "İyi Bak Dünyana" hareketiyle dünyada nelerin iyileştirebileceğine dair ilham vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

"Bu felsefeyi gönülden içselleştiren Kale Gönüllüleri olarak bu yıl İstanbul Maratonu'nda, ömürleri boyunca özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyacı olan ancak aileleri maddi zorluk yaşadığı için bu imkana kavuşamayan Serebral Palsili çocuklara destek olmak istedik. Katkı sağlayan tüm Kale Gönüllüleri'ne ve bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz."