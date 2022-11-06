Belek Turizm Merkezi'ndeki Kadriye Beach Park'ın sahilinden yüzme etabıyla başlayan yarışlarda, 1,9 kilometre kulaç atan sporcular ardından 90 kilometre pedal çevirerek EXPO 2016 alanına ulaştı. Yarışlar, The Land Of Legends içindeki koşu etabıyla tamamlandı.

Erkeklerde 3 saat 53 dakika 32 saniyeli derecesiyle Litvanya'dan Artyom Soloduha birinciliği elde etti. İsviçre'den Jonathan Guisolan ikinci, İngiltere'den Henry James üçüncü oldu.

Kadınlarda ise 4 saat 19 dakika 13 saniyeyle İngiltere'den Jordan Matthews şampiyon oldu. Türkiye'den Melda Darvis ikinci ve Çiğdem Tütüncü üçüncülüğü elde etti.

Bakan Kasapoğlu, The Land Of Legends içindeki alanda düzenlenen törende dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Turset Project Management ile The Land Of Legends iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda, 85 ülkeden yaklaşık 1900 sporcu mücadele etti.