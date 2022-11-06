Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, ABD'nin Salt Lake City kentinde devam eden organizasyonda Furkan, 1500 metre yarı finalinde 2:12.518'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak Final A'da yarışmaya hak kazandı. Furkan, finalde 2:12.843 ile 6. sırada yer aldı.

ABD'de 1500 metre yarışlarını 40 sporcu arasında 6. bitiren Furkan, iki Dünya Kupası yarışmaları sonrası 12. sırada bulunuyor.

Furkan, Dünya Kupası'nın ikinci ayağında 1000 metrede ise 1.24.007'lik derecesiyle Türkiye rekorunun sahibi olurken, çeyrek finale yükseldi.