Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezonun ilk yarısını, Antalya kampını TRT SPOR'a değerlendirdi.

Ligin ilk yarısında canlarının çok yandığına değinen Kartal, "14 tane yeni oyuncu aldık. Gençleri de kadromuza kattık. Yaş ortalaması 24.6'yla ligin en genç takımı biziz. İyi bir başlangıç da yaptık. İlk 4-5 haftadan sonra düşüş yaşadık. Sert maçlara denk geldik. O zaman çıkışta olan Alanyaspor, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynadık. Hepsini kaybettik. İçerdeki maçlarımızı kazanarak bir nebze toparlandık. Çok iyi mücadele edipte puan almayı hak ettiğimiz maçlarda biz puan alamadık. 17 maçın ikisi hariç 15 maçta ya çok iyi oynadık ya da çok iyi mücadele ettik. Puan almayı hak eden taraf bizdik. Futbol şansı yanımızda yoktu. Son maçta Fenerbahçe ile çok iyi mücadele ettik. Golü biz atsak kazanabilirdik de. Bu tip maçlar da kaybettik ama en önemlisi bazı maçlardaki hatalı kararlardan dolayı canımız çok yandı. Eğer bunlar olmasaydı devreyi minimum 26-27 puanla kapatabilirdik" dedi.

Takımdan hiçbir oyuncunun gitmesini istemediğini söyleyen İsmail Kartal, Fenerbahçe ile adı anılan Melnjak'a resmi bir teklif gelmediğini açıkladı.

"Hiçbir oyuncumu vermek istemiyorum"

"Dinamo Kiev'den Garmash'ı transfer ettik. 2-3 tane daha transfer yapmayı düşünüyoruz. Melnjak ile ilgili birçok haber duyuyoruz. Başka 1-2 tane daha oyuncumuza İspanya'dan teklif var. İsmini açıklamayacağım. Sportif direktörümüz bana bu konuyu iletti. Ben hiçbir oyuncumu vermek istemiyorum. Buna karşıyım. Melnjak için herhangi bir resmi teklif almadık. Herhangi bir yere de gitmesini istemem. Takımdan kimsenin gitmesine izin vermeyeceğim."

Kaynak: TRT SPOR