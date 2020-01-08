Fenerbahçe sol bek transferinde seçenekleri genişletiyor.

Ricardo Rodriguez için Milan kulübü ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler İtalya takımını kiralama artı bonservis opsiyonuna ikna etmeye çalışıyor.

Bu transferde bekleyişe devam eden Fenerbahçe kurmayları ikinci seçenek olarak tanıdık bir ismi öne aldı.

Sezon başında transfer döneminin son günlerinde Dario Melnjak için Çaykur Rizespor ile görüşen sarı lacivertli yönetim bu isim için bir kez daha iletişim kurdu.

Henüz resmi bir teklif yapılmazken Hırvat futbolcu için Rizespor ile ilk temaslar kuruldu.

Karadeniz temsilcisi 27 yaşındaki futbolcu için henüz net kararını vermezken tatmin edici bir teklif olması halinde Melnjak'ın ayrılmasına onay verecek.

Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez için Milan'ın kiralama onayını bir süre daha bekleyeceği, olumsuzluk durumunda ise Dario Melnjak için resmi teklifini yapacağı öğrenildi.

Kaynak: TRT SPO