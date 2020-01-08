Spor
Trabzonspor'dan sessiz prova08 Ocak 2020 Çarşamba 17:16 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 17:18
Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile golsüz berabere kaldı.
[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]
Süper Lig'in ikinci yarısına Teknik Direktör Hüseyin Cimşir yönetiminde Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile karşı karşıya geldi.
Yeni transfer Badou Ndiaye'nin ilk 11'de başladığı mücadeleye bordo mavili ekip Erce, Serkan, Hosseini, Ivanildo, Abdurrahim, Obi Mikel, Kerem, Ndiaye, Kamil, Fıratcan ve Ekuban 11'yle çıktı. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı.
Kaynak: İHA
Etiketler: Trabzonspor hazırlık maçı bursaspor