Geçtiğimiz hafta Tennis Europe takviminde yer alan beş Super Category turnuvasından biri olma özelliği taşıyan ONE-SGM Christmas Cup'ta final oynayan ilk Türk tenisçi unvanının sahibi olan Atakan Karahan, 14 yaş klasmanında 1., genel klasmanda 21. olarak bir ilke daha imza attı.

2019 sezonuna Antalya'da düzenlenen ITF/Tennis Europe Development Championships Week'te tekler ve çiftler şampiyonluğu ile başlayan milli tenisçimiz sezonu 4 tekler, 5 çiftler zaferiyle kapattı.

[Fotoğraf: DHA]

Geçtiğimiz hafta Rusya'da düzenlenen ONE-SGM Christmas Cup'ta kariyer ilkini yaşayan Karahan, İspanyol rakibi Martin Landaluce ile karşılaştığı finalde ilk set 4-1 gerideyken sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı.

Tekler kategorisinde ikincilik elde eden milli sporcumuz, çiftlerde ise Ukraynalı partneri Oleksandr Ponomar ile yarı final oynama başarısı gösterdi.

Kaynak: DHA