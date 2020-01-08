Süper Lig’in devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Trabzonspor’da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çimşir, takımda bildiği oyuncuların olduğunu ifade etti.

“Görmeyi istediğimiz oyuncular vardı ve karma bir takım yaptık. Eksikliklerimizi görüp, doğrularımızı daha çok yapıp lige en hazır şekilde çıkmak için müsabaka yaptık. Eksikleri görme açısından iyi bir müsabaka oldu. Bu eksiklikleri de konuşacağız. Bu eksiklikleri olumluya çevirip lige dönmek en büyük hedefimiz. Oyuncu sayımız fazla. Bazen iki grup yapıyoruz oyuncuları görmek adına. Süremiz kısa. Oyuncuları görme amacındayız. Son durumlarını görüp en iyi kadroyu çıkartmak için çalışıyoruz. Herkesi bu kampta değerlendirip kimlerle devam edeceğimize bakacağız. İnşallah sakatlıksız, kazasız bir şekilde kampı bitirip, Trabzon’da sezona başlarız."

"Badou, Türkiye'ye yabancı değil"

Yeni transfer Badou Ndiaye ile ilgili gelen soruya Hüseyin Çimşir, "Badou, Türkiye’ye yabancı bir oyuncu değil, oyuncuları biliyor. İlk geldiği zaman çok maçta oynamadı, eksikliği var ama bakıldığı zaman arkadaşlarıyla takımla arası iyi uyumlu. Yakın zamanda adaptasyonu tamamlanacaktır" yanıtını verdi.

"1 sene futboldan uzak kalmak kolay değil"

Çimşir, sakatlıklar ile ilgili bilgi verdi.

"Uğurcan, Kayseri maçında sakatlandı burkulmayla birlikte, Yusuf Sarı, Konya’da sakatlandı. Şimdi Cafer’e bir darbe geldi o yüzden onu çıkarttık, Kerim’in de arka adalede problem vardı onu da koruma adına çıkarttık. Sakat oyuncuların toparlanıp aramıza katılması bizim adımıza iyi olacak."

Uzun bir süredir sakatlığından dolayı forma şansı bulamayan Ogenyi Onazi'nin durumuna ilişkin ise Çimşir, "Aşağı yukarı 1 seneden fazla oldu. Dönem dönem oynamaya başladı. İlk yarı UEFA maçı ve kupa maçında kullandık. Kolay değil. 1 sene futboldan uzak kalmak, yaşadığı sakatlık ve sonrasında sıkıntılar. Onun istediği bıraktığı forma süre alacağı aşikar. Niyeti iyi, gayreti iyi. Arkadaşları ile beraber çalışıyor. Zaman neyi gösterecek görüp bakmak lazım" diye konuştu.

"Şansımızı yüksek görüyorum"

Trabzonspor'un ikinci yarıdaki hedefleri ve şansı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan çiçeği burnunda teknik adam, "Şansımızı yüksek görüyorum, bence kaliteli bir kadro var. Bu kadronun bunu başarabileceğini düşünüyorum. Bu takıma ve oyuncu grubuna inanıyorum. İnşallah arzulanan hedefe hep birlikte ulaşırız" şeklinde konuştu.

"Devre arası transfer yapmak kolay değil"

Transfer dönemiyle ilgili olarak gelen soruya Hüseyin Çimşir, "İlk yarının sonuna doğru oyuncularla ilgili düşüncelerimiz vardı, onları yöneticiler ve başkanla konuşmuştuk. Bunlardan biri Ndiaye idi, onu aramıza kattık. Bundan sonra yapabilirsek 1-2 kişi düşünüyoruz ama devre arasında transfer yapmak kolay değil, bize uyacak mı vb. Buradaki oyunculardan çok daha iyi olursa, rekabeti yukarıya çıkaracak karakter ve oyunculuğa sahip olan olursa katarız" yanıtını verdi.

"Talisca herkesin istediği bir oyuncudur"

Hüseyin Çimşir, adı Trabzonspor ile anılan Anderson Talisca hakkında konuştu.

"Talisca, herkesin bildiği bir oyuncu ama benim bildiğim 21-22 yaşında ekonomisini düşünerek İngiltere kariyeri varken oraya (Çin'e) gitti. Farklı amaçla gittiğini düşünüyorum, ekonomik açıdan bizimle ne olur bilemiyorum ama oyunculuk açısından Talisca herkesin istediği bir oyuncudur. Ben transfer edilmesini çok gerçekçi görmüyorum."

Kaynak: DHA