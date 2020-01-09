Spor
Fenerbahçe, Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladı09 Ocak 2020 Perşembe 00:52 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 00:56
Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoper Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak futbol A takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA