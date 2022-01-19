Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Berke Özer, Diego Rossi, Miha Zajc ve Mesut Özil'e şans vermezken, bu isimlerin yerine Ertuğrul Çetin, Miguel Crespo, Dimitris Pelkas ve Attila Szalai'yi sahaya sürdü.

Kartal, Altay karşısında kalede Ertuğrul Çetin'i görevlendirirken, savunma dörtlüsü Ferdi Kadıoğlu, Min-jae Kim, Serdar Aziz ve Attila Szalai'den oluştu. Orta sahada Miguel Crespo ile Jose Sosa'ya şans veren Kartal, kanatlarda ise Bright Osayi-Samuel ve Dimitris Pelkas'ı oynattı. Gol yollarında Serdar Dursun'a şans tanıyan Kartal, Serdar'ın arkasına ise İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.

Sarı-lacivertlilerde Bartu Kulbilge, Max Meyer, Diego Rossi, Mesut Özil, Mergim Berisha, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Miha Zajc, Nazım Sangare ve Marcel Tisserand ise yedek kulübesinde forma şansı bekledi.

İsmail Kartal 6,5 yılı aşkın sürenin ardından Fenerbahçe kulübesinde

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 6,5 yılı aşkın bir sürenin ardından sarı-lacivertlilerin başında taraftarlarının önüne çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte Vitor Pereira'nın yerine göreve gelen İsmail Kartal, Kadıköy'de takımın başında yer aldı. 6,5 yıl sonra görevine dönen Kartal, ikinci maçını taraftarı önünde oynadı.

Kartal, son olarak 2014-2015 sezonun son maçında Kasımpaşa karşısında 30 Mayıs 2015'te sarı-lacivertli taraftarların önüne çıkmıştı.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Altay karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Berke Özer, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Muhammed Gümüşkaya ile Burak Kapacak kadroda yer almadı.

Ertuğrul Çetin ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Ertuğrul Çetin, Altay karşısında ligde ilk kez ilk 11'de forma giydi. 18 yaşındaki file bekçisi, Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda maça ilk 11'de başladı.

Ertuğrul, Fraport TAV Antalyaspor maçında Berke'nin sakatlanması sonrasında oyuna dahil olmuştu. Öte yandan Ertuğrul Çetin'in kalede yer almasıyla yedek kaleci ise Bartu Kulbilge oldu.

Mesut maça yedek başladı

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Altay karşısında yedek soyundu.

İsmail Kartal'ın 21. haftada Antalyaspor maçında ilk 11'de görev verdiği Mesut, Altay karşısında teknik direktöründen forma şansı bekledi.

Altay'da 3 eksik

Altay, Fenerbahçe maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Cebrail Karayel ile Serge Aka'nın yanı sıra Gabon Milli Takımı'nda yer alan Poko, Fenerbahçe maçında yer alamadı.

İsmail Kartal'a sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri İsmail Kartal lehine tezahüratta bulundu. Deneyimli teknik adam da taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.

Tribünler boş kaldı

Fenerbahçe'nin Altay ile oynadığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar ilgi göstermedi. Müsabaka sırasında tribünlerde büyük boşluklar gözlemlendi.

Öte yandan karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık'ın fotoğrafı "Seni Unutmayacağız" ifadesiyle skorboarda yansıtıldı.