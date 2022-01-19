Alman çalıştırıcı Chelsea'de kendisine duyulan güvenin önemli olduğunu belirtti.

Chelsea ile şampiyonlar ligi kupasını kazanan Thomas Tuchel, Londra ekibinin oldukça güçlü bir kulüp olduğuna da vurgu yaptı.

Stamford Bridge'deki personele ve yöneticilere övgüler yağdıran Tuchel "iş ahlakı yüksek insanlarla birlike çalışıyorum" dedi.

Thomas Tuchel kendisinin form durumu hakkında da açıklamalarda bulundu.

"Chelsea'ye adım attığım ilk günden bu yana olağanüstü bir destek gördüm. Kendimi olabileceğim en iyi durumda hissediyorum."

Hedeflerinden de bahseden 48 yaşındaki teknik adam "Şimdi önümüzde Kulüpler Dünya Kupası var.