Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetti. Karşılaşmayı tek golle kazanan Yukatel Kayserispor çıkışını sürdürdü.

Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 73. dakikada Kayserispori Uğur Demirok'un şık golüyle hanesine üç puan yazdırdı.

Bu sonuçla ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkartan Kayserispor, puanını 31'e yükseltti.

Emre Belözoğlu yönetiminde ligde ilk mağlubiyetini alan ve 12 maçlık yenilmezlik serisi son bulan bir maçı eksik Başakşehir ise 34 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı Kayserispor 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

19. dakikada Okaka'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Gulbrandsen'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

30. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Yasir Subaşı'nın kaleye paralel gönderdiği ortada, Mustafa Pektemek uygun pozisyonda topu ıskaladı. Mustafa'yı geçen topu takip eden Cardoso da kale alanı içerisinde dokunamayınca meşin yuvarlak auta gitti.

31. dakikada Başakşehir'de Serdar Gürler sakatlanarak yerini Emre Çolak'a bıraktı.

37. dakikada Tolga Ciğerci'nin pasında topla buluşan Emre Çolak'ın uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak yan filelere temas ederek auta gitti.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahasına gönderdiği pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gulbrandsen'in sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Lung kontrol etmeyi başardı.

GOL - 73. dakikada, Onur Bulut'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Okaka'dan seken topu iyi takip eden Uğur Demirok, ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden aşırarak ağlarla buluşturdu. 1-0.

79. dakikada Kemen'in pasında topla buluşan Mane'nin sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu kontrol eden Ndayishimiye uzaklaştırdı.

90+3. dakikada savunmadan seken topu iyi takip eden Deniz Türüç'ün ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Mehmet Salih Mazlum

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Yasir Subaşı, Cardoso (Dk. 46 Mane), İbrahim Akdağ (Dk. 66 Attamah), Abdulkadir Parmak, Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Kemen),​​​​​​​ Gavranovic (Dk. 62 Emrah Başsan), Mustafa Pektemek (Dk. 90 İlhan Parlak)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 86 Lima), Serdar Gürler (Dk. 31 Emre Çolak), Deniz Türüç, Tolga Ciğerci (Dk. 76 Epureanu), Aleksic (Dk. 75 Chadli), Gulbrandsen (Dk. 86 Atabey Çiçek), Okaka

Gol: Dk. 73 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Deniz Türüç, Dk. 72 Tolga Ciğerci, Dk. 81 Epureanu (Medipol Başakşehir), DK. 62 İbrahim Akdağ, Dk. 87 Abdulkadir Parmak (Yukatel Kayserispor)

Hikmet Karaman: İnanılmaz önemli bir 3 puan aldık

Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından yaptığı açıklamada, Başakşehir'in ligde en çok topa sahip olan ve en az pas hatası yapan takımlar arasında birinci sırada yer aldığını belirtti.

[Fotoğraf: İHA]

Karaman, oyunun kontrolünün Kayserispor'da olduğu bir maç oynadıklarını dile getirdi.

"Belki top rakip takımdaydı ama biz oyunu kontrol etmesini akıllı bir şekilde de hücuma çıkmasını bildik. Önemli olan 3 puandı. İnanılmaz önemli bir 3 puan aldık. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum."

Karaman, rakibe tek pozisyon vererek galibiyete ulaştıklarını anlatyı.

"Biz devre arası iki oyuncu değiştirdik. İki santraforla oynuyoruz. Bunu çoğu takım oynayamaz. Mane'nin direkten dönen topu vardı. Onların direkten dönen topu vardı. Ama genele baktığımızda direkten dönen topun dışında net bir pozisyonları yoktu. Hakemler oyunu oynatmaya yönelik maç yönetti. Oyunu kesmediler onları da tebrik ediyorum. Hafta sonu Kasımpaşa maçına çıkacağız. Önemli bir maç. Oradan alacağımız 3 puanla milli araya gitmemiz önemli. Eksiklerin dönmesiyle tüm takımla çalışıp farklı bir ekip yapısıyla milli takım arasını değerlendirebiliriz. Abdulkadir Parmak'ın da takıma katkı yapacağını gördük. Uzun süredir maç oynamamış, yeni bir takıma geliyor ama ilk maçında iyi bir oyun sergiledi."