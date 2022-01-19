Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 3. günü tamamlandı.

Kadınlarda 2019 ve 2021 şampiyonu Osaka (13 numaralı seribaşı), klasmanın 54. sırasındaki Madison Brengle ile oynadığı 2. tur maçını 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı.

Barbora Krejcikova (4), Wang Xiyu'yu, Maria Sakkari (5) de Zheng Qinwen'i 2-0'lık skorla geçerek 3. tura çıktı.

Hurkacz turnuvaya veda etti

Erkekler dünya sıralamasının 69. basamağındaki Adrian Mannarino, geçen sezon Wimbledon'da yarı final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Hubert Hurkacz'ı (10) 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) yenerek rakibini 2. turda turnuvanın dışına itti.

Alexander Zverev (3), dünya 89 numarası John Millman'ı 6-4, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Denis Shapovalov (14), Christian Garin (16), Gael Monfils (17), Aslan Karatsev (18) ve Pablo Carreno (19) da adlarını 3. tura yazdırdı.