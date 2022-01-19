Kulüpten yapılan açıklamaya göre test sonuçu pozitif çıkan kişilerin tedavi süreçi başaldı.

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mızdan bir oyuncu ve bir idari ekip çalışanının COVID-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."

Sarı-lacivertli takımda daha önce başantrenör Aleksandar Djordjevic'in de COVID-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyurulmuştu.