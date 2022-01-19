Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko'da koronavirüs vakası
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda biri oyuncu olmak üzere 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre test sonuçu pozitif çıkan kişilerin tedavi süreçi başaldı.
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mızdan bir oyuncu ve bir idari ekip çalışanının COVID-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."
Sarı-lacivertli takımda daha önce başantrenör Aleksandar Djordjevic'in de COVID-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyurulmuştu.
Bilgilendirme | Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir oyuncu ve bir idari ekip çalışanının Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 19, 2022
Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. pic.twitter.com/BUGKoK4t9V
Etiketler: Basketbol Koronavirüs
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