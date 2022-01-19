Beşiktaş'ta Michy Batshuayi sonradan açıldı
Beşiktaş'ta sezon başında beklentileri karşılamadığı için eleştirilen Michy Batshuayi şimdi ayakta alkışlanıyor.
Sezon başında beklentilerin uzağında kalan Belçikalı oyuncu artık performansıyla göz dolduruyor.
Lig'deki ilk 11 maçında 4 gol 1 asistle oynayan deneyimli santrfor son 7 karşılaşmada 5 gol 3 asiste imza attı.
Batshuayi, Sergen Yalçın'ın yerine göreve gelen Önder Karaveli'nin ilk maçında yıldızlaştı. 28 yaşındaki oyuncu Yukatel Kayserispor'u 4-2 yendikleri maçta 2 gol 1 asistle galibiyette önemli rol oynadı.
Deneyimli santrfor ardından Fenerbahçe ve Göztepe karşısındaki gol paslarıyla takımına katkısını sürdürdü. Belçikalı oyuncu Lig'deki son 3 maçta Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü ve VavaCars Fatih Karagümrük filelerini birer kez havalandırdı.
Batshuayi 7 maçta sadece deplasmanda 1-0 yenildikleri İttifak Holding Konyaspor karşısında skor üretemedi. Başarılı santrfor Lig'de forma giydiği 18 maçın dokuzunda sonuca etki etti.
Golcü oyuncunun skor ürettiği karşılaşmalarda Beşiktaş, 6 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Bu sezon 9 gol 4 asiste imza atan başarılı futbolcu takımının en golcü ve en çok asist yapan oyuncusu oldu.
Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı Batshuayi'nin siyahlı beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.
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