Sezon başında beklentilerin uzağında kalan Belçikalı oyuncu artık performansıyla göz dolduruyor.

Lig'deki ilk 11 maçında 4 gol 1 asistle oynayan deneyimli santrfor son 7 karşılaşmada 5 gol 3 asiste imza attı.

Batshuayi, Sergen Yalçın'ın yerine göreve gelen Önder Karaveli'nin ilk maçında yıldızlaştı. 28 yaşındaki oyuncu Yukatel Kayserispor'u 4-2 yendikleri maçta 2 gol 1 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Deneyimli santrfor ardından Fenerbahçe ve Göztepe karşısındaki gol paslarıyla takımına katkısını sürdürdü. Belçikalı oyuncu Lig'deki son 3 maçta Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü ve VavaCars Fatih Karagümrük filelerini birer kez havalandırdı.

Batshuayi 7 maçta sadece deplasmanda 1-0 yenildikleri İttifak Holding Konyaspor karşısında skor üretemedi. Başarılı santrfor Lig'de forma giydiği 18 maçın dokuzunda sonuca etki etti.

Golcü oyuncunun skor ürettiği karşılaşmalarda Beşiktaş, 6 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Bu sezon 9 gol 4 asiste imza atan başarılı futbolcu takımının en golcü ve en çok asist yapan oyuncusu oldu.

Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı Batshuayi'nin siyahlı beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.