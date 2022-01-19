İtalyan çalıştırıcı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın Finlandiya'nın Salo takımıyla oynayacakları maç öncesinde değerlendirmede bulundu.

"Dikkatli olmalı ve odaklanmalıyız"

Guidetti, çok saygı duydukları bir rakibe karşı zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.

"7 gün içerisinde üç zorlu maça çıkacağımız bir haftadayız. Salo, son derece genç bir takım. Onların da en tecrübeli oyuncuları sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Ancak buna rağmen bizi sonuna kadar zorlayacaklardır. Dikkatli olmalı ve odaklanmalıyız."

Cansu'nun sakatlığının işlerini daha da güçleştirdiğini aktaran deneyimli başantrenör, ligde hem Cansu yerine oynayan Buket hem de tüm takımın harika bir iş çıkarttığını kaydetti.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan VakıfBank, Salo'ya karşı gruptaki ilk mücadelede set vermeden galip gelmişti.