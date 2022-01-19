1461 Trabzon FK Tesisleri'nde Başkan Celil Hekimoğlu'nun da yer aldığı imza töreninde, Yusuf Şimşek kendisini sezon sonuna kadar Trabzon ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

Başkan Celil Hekimoğlu, Yusuf Şimşek’in kulübe hayırlı olmasını diledi.

"Kendisine güvendiğimiz için bu göreve layık gördük. Başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah sezon sonunda bizi şampiyonluğa taşıyacaktır. Hayırlı olsun."

[Fotoğraf: İHA]

Teknik Direktör Yusuf Şimşek ise kendisini bu göreve layık gören Başkan Celil Hekimoğlu ve yönetimine teşekkür etti.

"1461 Trabzon FK’ya şampiyonluk hedefi olduğu için geldim. Bu takımı inşallah hep birlikte sezon sonu şampiyonluğa ulaştıracağız. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yapacağız."

Teknik direktör Yusuf Şimşek’in ekibi de belli oldu. Şimşek’in ekibinde Yardımcı Antrenör Şaban Özdeş, Yardımcı Antrenör Yaşar Işık, Yardımcı Antrenör Engin Çatır, Kaleci Antrenörü Mustafa Okal ve Atletik Performans Antrenörü Ahmet Çeltikçi görev yapacak.