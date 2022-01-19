Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'da
Fransa'da Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'ya kiralandı.
Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi Rusya oldu. Bonservisi Fransız ekibi Lille'de bulunan milli futbolcu, 350 bin euroluk bedelle CSKA Moskova'ya kiralandı.
Yusuf Yazıcı'nın satın alma opsiyonu ise 12 milyon euro olacak. Sağlık kontrollerinden geçen başarılı oyuncu kısa süre içerisinde CSKA Moskova'nın İspanya kampına katılacak.
Юсуф Языджи перешел в #ЦСКА из французского @losclive на правах аренды с правом выкупа— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 19, 2022
Hoş geldin, @yaziciyusuf97! https://t.co/8dB3rI5Idz pic.twitter.com/Z9mO0Lbobv
Kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan Yusuf Yazıcı, 2019 yazında 17,5 milyon euro karşılığında bordo mavililerden Lille'e transfer olmuştu.
Fransız ekibinde geçirdiği 1,5 yılda 89 karşılaşmada görev alan yıldız isim, 16 gol atarken 10 da asist yaptı.
24 yaşındaki Yusuf Yazıcı, Lille ile geçtiğimiz sezon Fransa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı
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