Ülker Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe sevindi. Sarı-lacivertliler, ligde iki maç sonra kazanırken İsmail Kartal yönetiminde de ilk galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 36'ya yükseltirken, ligde 15 maçtır kazanamayan Altay ise 18 puanda kaldı.

Altay 14. dakikada Ahmed Rayan'ın golüyle Kadıköy'de 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, 37. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golle skora denge getirdi. 1-1. Sarı-lacivertliler, 71. dakikada Serdar Dursun'un kafa golüyle 2-1 öne geçti ve mücadeleyi kazandı.

Öte yandan Attila Szalai, karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Macar savunmacı, Demir Grup Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNENMİ ANLARI

GOL - 14. dakikada Altay öne geçti. Thaciano'nun kendi yarı sahasından savunmanın arkasına uzun pasında topla buluşan Rayan, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kim Min-jae'ye de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1.

GOL - 37. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sosa'nın şık pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı Serdar Dursun'a aktardı. Serdar'ın altıpasın içinde kontrol etmeye çalıştığı top, tekrar İrfan Can'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan topla hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun pasında son çizgide topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı altıpasın önünde bulunan Valencia'ya çıkardı. Ekvadorlu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.

GOL - 71. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen İrfan Can Kahveci, ceza sahasına ortaladı. Serdar Dursun'un altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Ülker

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai (Dk. 46 Nazım Sangare), Crespo (Dk. 89 Meyer), Sosa (Dk. 77 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Mesut Özil), Pelkas (Dk. 46 Valencia), Serdar Dursun

Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander (Dk. 82 Eren Erdoğan), Murat Akça, Kazımcan Karataş, Thaciano, Ceyhun Gülselam (Dk. 63 Thiam), Kappel, Rodriguez, Pinares, Rayan (Dk. 79 Bamba)

Goller: Dk. 14 Rayan (Altay), Dk. 37 İrfan Can Kahveci, Dk. 71 Serdar Dursun (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 23 Szalai, Dk. 30 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 42 Pinares, Dk. 60 Ceyhun Gülselam, Dk. 67 Rodriguez, Dk. 82 Thaciano (Altay)