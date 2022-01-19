Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması, 23. dakikasında etkisini arttıran yoğun kar yağışı yüzünden ertelendi.

23. dakikada hakemler ve oyuncular soyunma odasına giderken, maçın bugün oynanmayacağı açıklandı.

[Fotoğraf: DHA]

Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın ne zaman oynanacağına dair açıklamayı daha sonra yapacak.

Son maçında sahasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Çaykur Rizespor, 21 karşılaşma sonunda 18 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Fraport TAV Antalyaspor ise 23 puanla 15. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 3-2 kazanmıştı.