Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Rizespor-Antalyaspor maçı tatil edildi
[Fotoğraf: DHA]
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonununu 22. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması, 23. dakikasında etkisini arttıran yoğun kar yağışı yüzünden ertelendi.
23. dakikada hakemler ve oyuncular soyunma odasına giderken, maçın bugün oynanmayacağı açıklandı.
[Fotoğraf: DHA]
Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın ne zaman oynanacağına dair açıklamayı daha sonra yapacak.
Son maçında sahasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Çaykur Rizespor, 21 karşılaşma sonunda 18 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Fraport TAV Antalyaspor ise 23 puanla 15. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 3-2 kazanmıştı.
Etiketler: Antalyaspor Çaykur Rizespor Süper Lig
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