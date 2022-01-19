Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısında Atınç Nukan'la öne geçen Göztepe karşısında Demir Grup Sivasspor ikinci devrenin başında Pedro Henrique'nin penaltıdan bulduğu golle eşitliği sağladı. Göztepe 80. dakikada David Tijanic'in golüyle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Göztepe, ligin ikinci devresinde Fraport TAV Antalyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ardından Demir Gup Sivasspor'u da mağlup etti. Bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip puanını 24'e çıkardı.

İlk yarının ilk 2 maçında mağlubiyeti bulunmayan ve 4 puan toplayan Demir Grup Sivasspor ise eksik bir kadroyla geldiği İzmir'de 30 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Atınç Nukan'ın 3. golü

Daha önce Çaykur Rizespor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında birer golü bulunan savunma oyuncusu Atınç Nukan, 3. golünü Demir Grup Sivasspor karşısında buldu. Oyuna sonradan dahil olan Tijanic de bu sezon 4. golünü kaydetti.

Göztepe'de 4. kez sarı kartla cezalandırılan Soner Aydoğdu, 23. haftadaki Medipol Başakşehir maçında mücadele edemeyecek.

[Fotoğraf: AA]

Pedro Henrique 4. penaltı golünü attı

Demir Grup Sivasspor'un ikinci yarının başında kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviren Pedro Henrique bu sezon 4. golüne ulaşırken, tüm gollerini penaltıdan kaydetti.

Demir Grup Sivasspor'da bu sezon 4. sarı kartını gören Kerem Atakan Kesgin cezalı duruma düştüğü için 22 Ocak Cumartesi günkü Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Ahmet Çalık'ı unutmadılar

Karşılaşmanın 6. dakikasında iki takım futbolcuları, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı alkışlarla andı. Taraftarlar da Ahmet Çalık için tezahüratlar yaptı.

Müsabakayı 7 bin 910 taraftar takip etti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

20. dakikada ceza sahası dışından Lourency'nin şutunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

GOL - 22. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe atışında ceza sahasındaki Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0.

41. dakikada sağ çapraz pozisyondan kazanılan serbest vuruşu kullanan Uğur Çiftçi'nin şutunda, top auta çıktı.

İlk devre Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada sağ kanattan yapılan ortada penaltı noktası yakınındaki Cofie'nin vuruşunda top auta gitti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Suat Arslanboğa pozisyonda Arslanagic'in Cofie'ye olan müdahalesini penaltı olarak değerlendirdi.

GOL - 50. dakikada penaltı atışını kullanan Pedro Henrique takımının beraberlik golüne imza attı. 1-1.

79. dakikada ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, Göztepeli oyunculara çarpan top kornere çıktı.

GOL - 80. dakikada Göztepe tekrar öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Obinna'nın pasında topla bir süre ilerleyen Adis Jahovic'in yaptığı ortada ceza sahasındaki Tijanic'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1.

90+7. dakikada Cofie'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top kaleci İrfan Can'da kaldı.

Göztepe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Suat Arslanboğa, Kerem Ersoy, Furkan Ürün

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 89 Atakan Çankaya), Berkan Emir, Baku (Dk. 77 Jahovic), Lourency (Dk. 63 Tijanic), Cherif Ndiaye

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 83 Sefa Yılmaz), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 72 Kayode), Pedro Henrique (Dk. 90+2 Appindangoye), Cofie, Yatabare

Goller: Dk. 22 Atınç Nukan, Dk. 80 Tijanic (Göztepe), Dk. 50 Pedro Henrique (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Obinna, Dk. 44 Lourency, Dk. 49 Arslanagic, Dk. 84 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 53 Camara, Dk. 62 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 88 Caner Osmanpaşa, Dk. 90+3 Kayode (Demir Grup Sivasspor)

Nestor El Maestro: Evimizde olmasak maçı kazanmak çok daha zor olurdu

Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, bekledikleri gibi zor ve mücadeleci bir müsabakayı galip tamamladıklarını söyledi.

El Maestro, taraftarlarının verdiği desteğin galibiyette çok önemli olduğunu kaydetti.

"Evimizde olmasak maçı kazanmak çok daha zor olurdu. Taraftarımız çok büyük güç verdi. Bu sezon olduğu gibi maçta da zorlu zamanlar geçirdik. Güzel bir süreç geçiriyoruz ama zorlu bir sezon bizi bekliyor."

El Maestro, yapılan 4 transferin ardından takıma yeni bir oyuncu beklemediğini belirtti.

"Zaten iyi bir takımdık, şimdi daha iyi bir takımız. Transferde birkaç ay sonrasını veya şu anı düşünmezsiniz. Bütün bir sezonu veya 2 yıllık süreçler için bazı politikalar geliştirirsiniz. Kulübün bize bu anlamda güzel destekleri var. Mevcut kadromuzda iyi oyuncularımız var, onların yanında kulübeden gelip bize maç kazandıracak güçte oyuncularımız var. Bu iyi takımla kazanmaya devam edeceğiz."

Rıza Çalımbay: Yediğimiz goller bize yakışmadı

[Fotoğraf: AA]

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, müsabakadan sonra yaptığı açıklamada, kendileri için değişik bir müsabakanın geride kaldığını söyledi.

Çalımbay, İlk yarıda istedikleri bazı şeyleri sahaya yansıtamadıklarını kaydetti.

"Tek üzüldüğümüz nokta çok çalıştığımız kornerden bir gol yedik. O golü yemememiz gerekiyordu. Herkesin adamı vardı ama maalesef gol yedik. İkinci yarının başında golü de bulduk, baskıyı da kurduk. İkinciyi atmak için her şeyi yaptık ama hiç beklemediğimiz bir anda kontrataktan gol yedik. Yediğimiz goller bize yakışmadı."

Çalımbay, rakiplerinin şiddetle puana ihtiyacı olduğunu ve istekli oynadığını belirtti.

"Bizim de yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda orta da yaptık, şut da attık. Önümüzde çok önemli bir maç var, onu kazanmak için elimizden geleni yapacağız."