Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 00:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda, Kadın Hentbol Milli Takımı finale çıktı
Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics), Kadın Hentbol Milli Takımı finale çıktı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'ndan açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, Kadın Hentbol Milli Takımı, yarı finalde ev sahibi Brezilya ile karşılaştı.
Rakibini 20 sayı farkla 37-17 yenen milli takım finale yükseldi.
Etiketler: Engelliler Hentbol Milli Sporcular
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