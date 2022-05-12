Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filede VakıfBank şampiyon oldu
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 yenen VakıfBank, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.
VakıfBank, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci ve son maçında Fenerbahçe Opet'i konuk etti.
VakıfBank, 25-23, 25-20 ve 24-20'lik setlerle Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirip Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu.
Bu sonuçla VakıfBank, son 5 sezonda dördüncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmüş oldu.
İlk 2 maçı 3-1'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Opet seride 2-0 üstünlük yakalamıştı. Şampiyonluk mücadelesini bırakmayan VakıfBank, üçüncü müsabakayı 3-1, büyük bir heyecana sahne olan dördüncü karşılaşmayı ise 3-2 kazanarak seride durumu 2-2'ye getirmişti.
Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırılmıştı.
Etiketler: Fenerbahçe Son Dakika Voleybol
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