Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 23:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şampiyon VakıfBank'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe Opet'i yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ı tebrik etti.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Misli.com Sultanlar Ligi play-off finali sonunda şampiyon olan VakıfBank Spor Kulübü takımını gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.
Etiketler: Fuat Oktay Voleybol
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