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Spor
AA 14.07.2023 16:25

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı Ukrayna'yı mağlup etti

Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Erkek Milli Takımı, Ukrayna'yı 3-1 mağlup etti.

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı Ukrayna'yı mağlup etti
[Fotograf: AA]

Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonda Ukrayna ekibiyle karşılaşan Türkiye, ilk seti 25-23 kazandı. Mücadeledeki üstün oyununu sürdüren ve ikinci seti 25-18 alan milliler, durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü seti 25-22 kazanan Ukrayna, durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sette rakibini 25-16 yenen Türkiye, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı, Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Yakup Ümit Kihtir ile sporseverler izledi.

Günün diğer maçında ise İtalya, Polonya'yı 3-2 yendi.

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